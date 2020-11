Stecken Andrej Mangold (33) und seine Liebste Jennifer Lange (27) etwa in einer Liebeskrise? In der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel wurde klar, dass die beiden geschlossen gegen ihre Konkurrenz stehen und nichts zwischen sich und ihre Liebe kommen lassen. Auch im Privaten ist das Bachelor-Paar für gewöhnlich unzertrennlich. Doch zuletzt zeigte sich Jennifer auf Instagram nur noch ohne ihren Andrej!

Nach ihrer Zeit in der Promi-WG mussten sich Andrej und Jennifer einem heftigen Shitstorm stellen. Dem Paar wurde vorgeworfen, ihre Mitstreiterin Eva Benetatou (28) gemobbt und die übrigen Kandidaten manipuliert zu haben. Daraufhin deaktivierten die beiden vorerst ihre Profile. Seit ihrem Instagram-Comeback fehlt auf Jennifers Account allerdings jede Spur von dem ehemaligen Bachelor. Auch das letzte gemeinsame Foto der Reality-TV-Stars ist schon einige Zeit her. Zwar gefallen dem einstigen Rosenkavalier Jennys Schnappschüsse auf Instagram – die 27-Jährige likt jedoch schon seit knapp einem Monat keine Fotos mehr von Andrej.

Sie wären nicht das erste Pärchen, den der Sommerhaus-Fluch ereilt. Die Teilnahme an dem beliebten Reality-TV-Format stürzte bereits das eine oder andere Liebespaar in eine Beziehungskrise. In der vierten Staffel scheiterte unter anderem die Liebe von Johannes Haller (32) und Yeliz Koc (27) an dem Experiment.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2020

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange im November 2020

Anzeige

TVNOW / Max Kohr Yeliz Koc und Johannes Haller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de