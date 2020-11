Willi Herren (45) schießt gegen Roxy! Aktuell mischt der Schlagersänger in dem beliebten Reality-TV-Format Temptation Island V.I.P. die Villa auf – und dabei sorgt er sich aktuell besonders um die Beziehung von Calvin Kleinen und Roxy. Vor allem das flirtwillige Verhalten der Brünetten gegenüber dem Verführer Jay geht dem 45-Jährigen gehörig gegen den Strich: Willi ist entsetzt und wetterte jetzt ordentlich gegen seine "Temptation Island V.I.P."-Kollegin Roxy!

"Absolutes No-Go", teilte Willi seine Meinung über Roxys Verhalten am vergangenen Abend und betonte: "Ich sehe die jetzt mit ganz anderen Augen." Dass sich Roxy und Verführer Jay in Form eines Wangenkusses und eines erotischen Lapdances nähergekommen sind, stoße ihm äußerst sauer auf – und aufgrund dieser Aktion sei die hübsche Brünette ab jetzt auch bei ihm unten durch.

Damit nicht genug – Willi fasste seine Wut gegen Calvins Freundin in klare Worte: "Wie billig muss die Frau sein?!", fragte sich der Schlagerstar und vermutete zudem ironisch: "Vielleicht bin ich konservativ und prüde" Allerdings finde er, dass man sich als Frau nicht so verhalten sollte. Wie seht ihr das? Nehmt an der Umfrage teil!

