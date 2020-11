Genießt Stormi Webster etwa im zarten Alter von zwei Jahren schon das Blitzlichtgewitter? Keeping up with the Kardashian-Star Kylie Jenner (23) hat den vergangenen Freitagabend zusammen mit ihrer Tochter Stormi genossen – dabei war der Weltstar vor neugierigen Paparazzi natürlich nicht sicher. So sind süße Fotos des Mutter-Tochter-Gespanns entstanden, welche die Fanherzen höherschlagen lassen. Die kleine Stormi lächelt den Fotografen dabei genau in die Linse.

Als die beiden in Santa Monica unterwegs waren, hatte es den Anschein als wenn Stormi den Trubel um sich herum genießt. Auf den Bildern des Mama-Tochter-Duos grinst die Zweijährige und kuschelt sich an Kylies Schulter. Die beiden sind auch optisch ein echter Hingucker. Stilikone Kylie hält sich bei den kalten Temperaturen mit einem dicken schwarzen Fellmantel und Overknees warm. Stormi ist mit ihrer ebenfalls schwarzen Winterjacke perfekt Mamas Look abgestimmt und trägt dazu eine beige Hose und schwarze Winterboots. Die Locken der Kleinen sind zu einem lässigen Dutt zusammengebunden.

In Sachen Styling macht den beiden also so schnell keiner etwas vor! Auch an Halloween sorgten Stormi und Kylie mit ihren Kostümen für Aufmerksamkeit. Als Minions verkleidet zogen sie um die Häuser und coole Perücken sowie lustige Latzhosen sorgten dabei für den perfekten Auftritt zum Gruseltag.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi im April 2020

Instagram / kyliejenner Stormi Webster an Halloween 2020

