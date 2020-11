Stormi Webster (2) bringt mal wieder Fanherzen zum Schmelzen! Seit zwei Jahren ist Kylie Jenner (23) nun schon Mutter einer Tochter. Das kleine Mädchen ist seither der ganze Stolz der Unternehmerin und bekommt wohl jeden Wunsch von den Augen abgelesen. So wurde selbstverständlich auch Halloween zum großen Stormi-Ereignis. Kylies Mini-Me verwandelte sich detailgetreu in ein Minion – und bekam als solches sogar auch noch gleichartige Gesellschaft!

Diese Familie ist im Minion-Fieber: Auf Instagram dokumentierte Kylie ihren Nachmittag des 31. Oktober. Und der galt ganz dem Töchterchen! Stormi hatte dabei ihren ganz großen Auftritt als lilafarbenes Minion. Mit cooler Perücke samt XL-Auge und einer schwarzen Latzhose stolzierte die kleine Dame als beliebter "Ich – Einfach Unverbesserlich"-Charakter durch die Straßen – und sackte so mit Sicherheit auch zahlreiche Grusel-Süßigkeiten ein.

Doch Stormi sollte noch Minion-Gesellschaft bekommen! Nicht nur die Hunde der kleinen Familie wurden kurzerhand in ein Minion-Kostüm gesteckt. Auch Mama Kylie schmiss sich in einen gelben Anzug samt Perücke und Latzhose und verwandelte sich ebenfalls in eines der beliebten Helferleinchen von Möchtegern-Filmschurke Gru.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner an Halloween 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Hund an Halloween 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

