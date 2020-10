Stormi Webster (2) ist schon in jungen Jahren eine regelrechte Mode-Ikone! Die kleine Tochter des US-amerikanischen Reality-TV-Stars Kylie Jenner (23) posiert regelmäßig für die Social-Media-Kanäle ihrer berühmten Mutter. Dabei fällt auf: Die Keeping Up with the Kardashians-Beauty hüllt ihren Nachwuchs nur allzu gern in teure Designermode. Doch jetzt trieb es die 23-Jährige mit der Kleidung ihrer Kleinen auf die Spitze: Auf einem neuen Schnappschuss trägt Stormi ein sündhaft teures Luxus-Accessoire!

Kylie teilte jetzt ein neues Foto ihrer zweijährigen Tochter auf Instagram, auf dem Stormi ihren luxuriösen Rucksack gekonnt in Szene setzt: Das lederne Modell aus dem Hause des französischen Modelabels Hermès wird für rund 10.000 Euro im Netz angeboten. Allerdings trägt die kleine Fashionista das teure Accessoire zu einem besonderen Anlass: "Erster Tag des Hausunterrichts", betitelte Kylie die Momentaufnahme.

Damit nicht genug: Die kleine Stormi besitzt im Alter von gerade einmal zwei Jahren schon eine ganze Sammlung an kostspieligen Luxus-Handtaschen. So kann Kylies Töchterchen unter anderem einige Prada-Accessoires, weitere Hermès-Bags und eine Tasche der Modemarke Louis Vuitton ihr Eigen nennen.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Kylie Jenners Tochter

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2020

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im September 2020

