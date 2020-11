Ihre Fans haben es bereits kommen sehen: Der Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) und seine Rosensiegerin Jennifer Lange (27) haben sich tatsächlich getrennt! Das bestätigte die Zumba-Lehrerin – nachdem es zuvor bereits verdächtig still um die beiden geworden war – vor wenigen Minuten im Netz. Da stellt sich natürlich die Frage: Was sagt ihr Ex dazu? Jetzt zog Andrej mit einem Statement zu ihrer Trennung nach.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Basketballer jetzt die folgenden Worte: "Jennifer und ich werden ab sofort unterschiedliche Wege gehen", erklärte der 33-Jährige ganz ähnlich wie seine Verflossene. Dann folgte jedoch eine neue Info: "Wir haben uns im Guten getrennt und ich bin dankbar für die Zeit, die wir zusammen erlebt haben", betonte Andrej weiter. Abschließend appellierte er an seine Fans: "Da dies ein sehr privates Thema ist und auch bleiben soll, möchten wir keine weiteren Fragen dazu beantworten und unsere Privatsphäre wahren."

Auch aus Andrejs Botschaft lässt sich kein Grund für das Liebes-Aus der beiden herauslesen. Es dürfte jedoch klar sein, dass ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars und der damit einhergehende Stress sowie der nachfolgende Shitstorm gegen sie eine Rolle gespielt haben dürften. Somit gehören Andrej und Jenny jetzt zu einer ganzen Reihe Paare, die dem berüchtigten Sommerhaus-Fluch zum Opfer gefallen sind.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Andrej Mangold und Jennifer Lange, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold und Jennifer Lange bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de