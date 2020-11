Fata Hasanović (25) setzt sich für mehr Realität im Netz ein! Seit ihrer Teilnahme an Heidi Klums (47) Castingshow Germany's next Topmodel im Jahr 2016 hat die Beauty sich eine beträchtliche Fan-Gemeinde im Netz aufgebaut – so folgen der attraktiven Brünetten heute allein auf Instagram fast eine halbe Million Abonnenten. Mit ihrer Community teilt sie regelmäßig hübsche Fotos, die ihr Leben in Dubai dokumentieren. Doch Fata will nicht nur perfekte Schnappschüsse von sich hochladen und so ein falsches Körperbild fördern...

Via Instagram veröffentlichte die 25-Jährige jetzt zwei Bikini-Bilder von sich, auf denen sie zwar ein paar Makel sieht – aber gerne dazu steht! "Speck am Bauch, Cellulite, Doppelkinn. Es ist okay, Mädels!", appellierte sie an ihre Community. "Macht euch nicht verrückt, wenn ihr nicht ausseht wie das Model auf dem Cover. Das Model auf dem Cover sieht auch nicht aus wie das Model auf dem Cover", beteuerte Fata weiter. "Normale Körper sollten normaler sein."

Dennoch stellte Fata klar: "Sich über den Body weniger Gedanken zu machen soll nicht heißen, unsere Gesundheit zu vernachlässigen. Bleibt gesund, achtet auf die Signale." Was sagt ihr zu ihrer Botschaft? Stimmt ab!

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

