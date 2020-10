Fata Hasanović (25) wurde 2016 durch Germany's next Topmodel bekannt. Das Model hatte in der Castingshow vor allem mit seinem schlanken Body überzeugt. Doch in den vergangenen zwei Jahren hat die Beauty 17 Kilo zugenommen. Mit ein paar Pfunden mehr auf den Rippen fühlt sich die Influencerin aber total wohl. Mit Promiflash spricht Fata offen über ihr neues Körpergefühl und ob sie sich vorstellen könnte, wieder etwas abzunehmen!

Im Promiflash-Interview erzählt die 25-Jährige offen, dass sie sich aktuell ziemlich wohl in ihren Körper fühlt. Doch möchte sie irgendwann auch mal wieder ein paar Kilo loswerden? "Loswerden würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Was [mein Freund] und ich gern machen, ist zum Sport zu gehen. Damit aus Fett mehr Muskelmasse wird – dass man seinen Körper eben mehr straft und auch etwas für die Gesundheit tut", verrät sie offen. Dafür habe sie auch eine ganze Weile nun auf Cola verzichtet, einfach, um sich etwas Gutes zu tun.

Dass Fata zugenommen hat, war wie eine Art Befreiungsschlag für sie. "Es hat mich so genervt, dass die Leute immer meinten, dass ich magersüchtig bin. [...] Um das beweisen zu können, musste ich halt gezwungenermaßen zunehmen, damit das endlich aufhört", gibt sie im Gespräch weiter preis. Als 'krank' betitelt zu werden, habe sie ziemlich schlimm gefunden.

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović mit ihrem Freund Izi

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de