Bei ihm läuft wieder alles wie geschmiert! Migos-Rapper Offset (28) zeigte sich zuletzt sehr erleichtert über das Liebes-Comeback von ihm und seiner Frau Cardi B (28). Erst im September reichte die Rapperin die Scheidung von ihm ein, zog diese aber dann vor Kurzem wieder zurück. Mittlerweile sind die beiden auch wieder richtig verschmust zu sehen. Doch das ist nicht der einzige Erfolg, den der Musiker jetzt feiern kann – Offset ergatterte zudem seine erste Filmrolle!

Wie Deadline nun berichtete, wurde der 28-Jährige für die Rolle eines Computeringenieurs in dem kommenden US-Streifen "American Sole" gecastet. Der "Bad and Boujee"-Interpret spiele demnach an der Seite von Ariana Grandes (27) Ex-Freund Pete Davidson (26) und Riverdale-Beauty Camila Mendes (26) in dem Comedydrama. Die Protagonisten des Films versuchen darin, mithilfe eines Start-up-Unternehmens ihre College-Schulden zu begleichen. Laut den Produzenten soll Offsets Figur eine wichtige Funktion für den Plot haben!

Kiari Kendrell Cephus, wie Offset mit bürgerlichem Namen heißt, tritt damit in die Fußstapfen seiner Ehefrau. Cardi machte bereits 2019 ihr Schauspieldebüt in dem Drama "Hustlers". Die "WAP"-Interpretin war darin neben Jennifer Lopez (51) und Lili Reinhart (24) als Stripperin Diamond zu sehen. Der preisgekrönte Streifen spielte damals weltweit über 130 Millionen Euro ein.

Getty Images Pete Davidson im September 2015

Instagram / offsetyrn Offset im September 2020

STX Entertainment / Landmark Media Press and Picture / ActionPress Cardi B in "Hustlers" (2019)

