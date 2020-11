Jennifer Lange (27) und Andrej Mangold (33) schockten ihre Fans am Sonntag mit einer überraschenden Nachricht: Tatsächlich hat die Liebe der beiden Das Sommerhaus der Stars nicht überlebt, sie gehen von nun an getrennte Wege. Einer, der von Anfang an kein Fan der beiden war, ist Chris Töpperwien (46). Bereits während der TV-Show kritisierte er das Paar – dementsprechend verhalten reagiert er auf die Trennungs-News: Gegenüber Promiflash verrät Chris nun, ob Jenny und Andrej ihm dennoch leidtun.

"Ich habe kein Mitleid für private Entscheidungen von Leuten, die ich eh nur aus dem Fernsehen kenne", stellt der 46-Jährige im Promiflash klar. Er sei genauso wie alle anderen auch nur Konsument gewesen, der das Pärchen im TV gesehen hat. "Schließlich gehörte ich nie zur 'Fanbase' der beiden. Ich sehe das Ganze aber aus einem ganz anderen Blickwinkel", verrät er weiter.

Vor allem über Andrejs Verhalten hatte sich der Currywurstmann vor Kurzem ziemlich kritisch geäußert. Auf eine Anfrage zu einem Instagram-Livestream habe sich der ehemalige Bachelor "relativ dominant und ein Stück weit arrogant" verhalten. "Er hat mich für die Anfrage, am Livestream teilzunehmen, direkt per Sprachnachricht an irgendein Management weitergeleitet: 'Er kann das nicht entscheiden.' Lachhaft!", hatte sich der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer aufgeregt.

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, Reality-TV-Star

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien im Januar 2020 in Köln

