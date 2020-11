Ein letztes Mal stehen die Promis auf der The Masked Singer-Bühne, bevor es in der kommenden Woche zum großen Showdown kommt! Nachdem bereits Duell eins und zwei entschieden worden sind – das Alien und der Anubis sind im Finale – steht nun auch der dritte Finalist fest. Die Zuschauer haben via App-Abstimmung entschieden: Das Skelett konnte die meisten Votes ergattern und ist sicher weiter!

Für das Skelett lief es so richtig rund: Die Jury aus Moderatorin Sonja Zietlow (52), Comedian Bülent Ceylan (44) und Musiker Rea Garvey (47) stimmte nach dessen Performance eine Lobeshymne nach der anderen an. Und auch das Publikum war völlig hin und weg und schickte das stimmgewaltige Knochengerüst eine Runde weiter. Die Erdmännchen hingegen müssen noch mal antreten und erneut um ihren Einzug ins Finale kämpfen.

Bei den Promiflash-Lesern lag das Skelett schon vor der Sendung an der Spitze. Satte 51,6 Prozent der insgesamt 3.160 Stimmen gingen auf sein Konto – und lag damit deutlich vor seiner Konkurrenz. Platz zwei belegte mit 13,5 Prozent der Anubis.

Das "The Masked Singer"-Skelett

Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

Die "The Masked Singer"-Jury des Halbfinales

