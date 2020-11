Bei The Masked Singer wird es immer spannender! Heute Abend steht das große Halbfinale der beliebten ProSieben-Show an. In der vergangenen Woche hatte sich der Frosch von den Zuschauern verabschieden müssen und sich als Comedian Wigald Boning (53) entpuppt. Somit sind aktuell noch das Skelett, das Alien, das Nilpferd, der Anubis, die Erdmännchen und die Katze im Rennen – doch welche Figur wollen die Promiflash-Leser unbedingt im Finale der Show sehen?

Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage, in der das Thema war, welcher Kandidat der Zuschauer-Favorit ist, ging heute ein klarer Sieger hervor: 51,6 Prozent der insgesamt 3.160 Wähler wollen unbedingt das Skelett im Finale sehen. Mit großem Abstand auf Platz zwei landet der Anubis, den sich nur 13,5 Prozent in der letzten Show der Staffel wünschen. Mit 12,8 Prozent der Stimmen belegen die Erdmännchen Platz drei der Favoritenliste – dicht gefolgt vom Alien, dem 10,7 Prozent der Voter die Daumen drücken. Platz fünf besetzt mit glatten 10 Prozent der Stimmen das Nilpferd – das Schlusslicht bildet die Katze, für die nur 1,4 Prozent der Fans die Daumen drücken [Stand: 16. November, 17.30 Uhr].

Egal, welcher der übrigen sechs Kandidaten im Umkehrschluss den Einzug ins Finale heute verpassen wird – leicht dürfte der Exit wohl niemandem mehr fallen. Immerhin war schon Wigald über sein "The Masked Singer"-Aus in der vergangenen Woche ziemlich traurig gewesen, wie er im Promiflash-Interview verraten hatte: "Da war viel Wehmut im Spiel – aus mehreren Gründen. Einer davon war, dass so ein kollegiales Miteinander entsteht."

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Anubis

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alien

© ProSieben/Willi Weber Wigald Boning kurz nach seiner Enthüllung bei "The Masked Singer"

