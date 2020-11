Wie glücklich waren Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) wirklich? Diese Frage stellen sich aktuell sicherlich viele Fans! Am Wochenende gaben der Ex-Bachelor und seine Rosensiegerin ihre Trennung bekannt. Einen Grund gaben sie nicht an – klar ist jedoch: Ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars und der daraus resultierende Shitstorm dürfte eine Rolle gespielt haben. Luxus-Lady Georgina Fleur (30) hat die beiden in dem Format hautnah erlebt und ist überzeugt: Andrej und Jenny haben sich nie geliebt!

Inzwischen sind die Schlagzeilen über das große Bachelor-Liebes-Aus auch bei der Reality-TV-Bekanntheit in Dubai angekommen, wo sie gerade mit Sam Dylan (29) urlaubt. In ihrer Instagram-Story kommentierte sie die Trennung jetzt ungeschönt: "Ich glaube nicht, dass die sich geliebt haben." Georginas Theorie lautet: "Die waren nur für Instagram zusammen. Die haben das genutzt, Karriere damit gemacht."

Auch ihre Sommerhaus-Kollegen Lisha und Lou zeigten sich nicht allzu überrascht von den Entwicklungen. "Uns war schon klar, dass diese Beziehung nicht mehr lange standhält", betonten die YouTube-Stars gegenüber Promiflash. Warum? "Wir haben Kontakt zu beiden und man bekam schon mit, dass dort der Haussegen schief hängt."

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

Instagram / lishaandlou_the_originals Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Lisha und Lou

