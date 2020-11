Er lässt sich von Profis behandeln! Schon vor seiner zweifachen Teilnahme an Dieter Bohlens (66) Castingshow DSDS landete Menowin Fröhlich (33) immer wieder in den Schlagzeilen. Der Sänger hatte in der Vergangenheit mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen und geriet dadurch schon häufiger ins Visier der Justiz. Erst vergangenen September entging der ehemalige TV-Star einer erneuten Haftstrafe! Nun möchte der 33-Jährige aber mit diesem kriminellen Leben abschließen – Menowin begibt sich jetzt in eine Therapie und lässt seine Fortschritte dokumentieren.

In dem kommenden TVNOW-Format "Menowin – Mein Dämon und ich" wird der Musiker ganz privat. In der Real-Life-Doku soll der Ex-Insasse bei seinem mehrmonatigen Aufenthalt in einer Suchtklinik in Hessen begleitet werden. Gedreht wird bereits seit diesem November. Den Zuschauer erwarten zudem Rückblicke zu Höhepunkten in Menowins Karriere, aber auch zu dessen Tiefs. „Ich habe eine Verantwortung für meine Kinder und meine Frau. Ich möchte nicht, dass sie dieselben Krisen wie ihr Vater durchmachen müssen. Ich will kein Doppelleben mehr!", ist sich der Popsänger vor Beginn seiner Behandlung im Gespräch mit RTL sicher.

Darüber hinaus sollen unter anderem auch seine Ehefrau Senay (29) und Musikproduzent Ado Kojo zu Wort kommen. Als langjährige Weggefährten des ehemaligen Big Brother-Kandidaten haben diese einen besonderen Bezug zu ihm und begleiteten ihn in schlimmen Zeiten. Ab dem 23. November wird die Sendung montags bis freitags bei TVNOW zu sehen sein.

Alle Infos zu "Menowin - Mein Dämon und ich" auf TVNOW.de.

Anzeige

RTL/TVNOW "Menowin - Mein Dämon und ich"

Anzeige

Schürmann, Sascha Menowin Fröhlich, 2015

Anzeige

Instagram / senayfroehlich Senay Ak und Menowin Fröhlich im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de