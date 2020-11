Das müssen qualvolle Stunden für Davina McCall gewesen sein! Die britische Moderatorin, die unter anderem die UK-Version von Big Brother moderiert, ist leidenschaftliche Social-Media-Nutzerin. Über zwei Millionen User folgen ihr auf Instagram, fast drei Millionen sogar auf Twitter. In ihren Posts gibt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, aber auch ihre Hündin Bo ist auf ihren Profilen ein häufiges Thema. Doch nun schien Davina in größter Sorge zu sein: Ihr geliebtes Haustier war auf einmal verschwunden!

Mit einem Foto ihres Hundes bat die Londonerin ihre Follower auf Twitter um Hilfe: "Ich weiß, das ist jetzt weit hergeholt. Aber meine Hündin Bo wurde [im Stadtteil] Tunbridge Wells von zwei Damen mitgenommen, und sie erzählten einem Augenzeugen wohl, dass sie sie zu einem Tierarzt bringen." Offenbar dachten die Frauen also, Bo hätte keinen Besitzer. Davinas Anrufe bei sämtlichen Tierarztpraxen blieben zunächst aber ohne Ergebnis.

Wenige Stunden später konnte die 53-Jährige dann aber zum Glück doch noch aufatmen: "Sie wurde nicht gestohlen", berichtigte Davina die Berichte britischer Medien und erklärte: "Meine Hündin wurde auf der Straße vor meinem Haus gefunden, und zwei Damen retteten sie auf sehr süße Weise und brachten sie zu einem Hundesitter!"

Davina McCall, britische Moderatorin

Davina McCalls Hund Bo

Davina McCall mit ihrer Hündin Bo

