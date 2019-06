Ob zum Einkaufen oder zum Arzt – viele Promis nehmen ihre Fans und Follower mittlerweile überall mit hin und geben ihnen so Einblicke in die privatesten Bereiche ihres Lebens. Auch die britische Moderatorin Davina McCall hat ihre Social-Media-Follower nun tief blicken lassen – vielleicht gar zu tief? In ihren Stories teilte sie Videos, die sie vor und nach ihrer Darmspiegelung zeigen.

Wie die britische Daily Mail berichtet, informierte Davina ihre Follower dabei auch über viele kleine Details. Kurz vor dem medizinischen Eingriff erklärte die Moderatorin der britischen Version von Big Brother: “Mein Darm ist nun leer – sehr, sehr leer.” Und auch nach ihrer Darmspiegelung meldete sich das TV-Gesicht im Netz zu Wort und erklärte: “Ich habe es hinter mir und bin nun ganz sicher, dass ich die nächsten zehn Jahre keine mehr benötige.” Allen, die eine solche Untersuchung vor sich herschieben, macht die 51-Jährige Mut: “Es ist nur ein medizinischer Eingriff, es ist überhaupt nicht peinlich, es ist echt okay.”

Hinter der Aktion der Moderatorin steckt ein guter Zweck: Gemeinsam mit Sponsoren setzt sich Davina dafür ein, das Bewusstsein für Darmkrebs zu schärfen. Seit Jahren ist die Britin außerdem eine Fürsprecherin von Gesundheit durch ausgewogene Ernährung. Davinas eigene Schwester ist an Lungenkrebs gestorben. Auf Channel 4 sprach die Moderatorin damals öffentlich in einem emotionalen Beitrag über diese schmerzvolle Erfahrung.

Getty Images Davina McCall, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Davina McCall, TV-Star

Anzeige

Getty Images Davina McCall im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de