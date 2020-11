Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) feiern ein süßes Jubiläum! Das royale Pärchen lernte sich schon im Jahr 2001 an der Universität in Schottland kennen. Bis zur ihrer Hochzeit im April 2011 machten der britische Thronfolger und seine Auserwählte eine recht turbulente Liebesgeschichte durch – so gingen beide eine Zeit lang getrennte Wege. Am Ende fanden sie natürlich wieder zueinander: Heute vor genau zehn Jahren gaben William und Kate ihre Verlobung bekannt!

Am 16. November 2010 verkündete das Paar ganz offiziell, dass es heiraten wird. Auf den Fotos vom damaligen Pressetermin ist unschwer zu erkennen, wie glücklich William und Kate waren! Immer wieder warfen sie sich verliebte Blicke zu. Ebenfalls ein süßes Detail: wie stolz die Herzogin von Cambridge ihren Verlobungsring mustert! Das Schmuckstück, das einen eindrucksvollen blauen Saphir sowie einige Diamanten umfasst, ist ein Erbstück von Williams Mutter Prinzessin Diana (✝36).

William brachte Kate damals nach Kenia, um ihr dort die Frage aller Fragen zu stellen. Das Paar bereiste das Land und besuchte den Rutundu-See, den der Prinz als perfekten Ort für den Antrag auserkoren hatte. Der Enkel der Queen (94) hatte eine Blockhütte gemietet und auf der Veranda der Unterkunft schließlich um Kates Hand angehalten – dabei ging er ganz traditionell auf die Knie. "Es war ein totaler Schock, aber so romantisch", betonte Kate hinterher, wie Hello sie zitiert.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei ihrer Verlobung, November 2010

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei ihrer Verlobungsbekanntgabe 2010

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im November 2010

