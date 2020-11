Über solche Nachrichten können die Harrisons nur lachen! Momentan haben Sarah (29) und Dominic Harrison (29) alle Hände voll zu tun: Anfang Dezember geht es für die YouTuber mit ihren Töchtern nach Dubai – aber nicht etwa zum Urlauben, nein, die Familie wird dort tatsächlich wohnen. Um sich voll und ganz auf die Auswanderung zu konzentrieren, kündigte Sarah vor Kurzem an, sich für ein paar Tage aus dem Netz zurückzuziehen. Ein paar User bekamen das allerdings in den falschen Hals und brachten prompt Trennungsgerüchte in Umlauf.

Am Wochenende teilten Sarah und Domi tatsächlich vergleichsweise wenige gemeinsame Momente mit ihrer Community. Den Hintergrund erklärte die 29-Jährige ihren Followern bereits. Dennoch kam diese Erklärung bei dem einen oder anderen wohl nicht wirklich an... "Nur weil man Sarah 48 Stunden lang nicht in meiner Story sieht und sie eine kleine Storypause macht, bekomme ich Nachrichten, ob wir noch ein Paar sind. Chillt mal", stellte Domi nun in seiner Instagram-Story klar und postete dazu ein Kuschelfoto von sich und seiner Frau.

Kurz darauf verriet Sportliebhaber auch in einem Beitrag auf seinem Account, dass die To-do-Liste des Paares noch mächtig lang ist. "Projekt Dubai kommt immer näher und nimmt langsam richtig Gestalt an. Das eine oder andere muss allerdings noch erledigt werden", lauteten seine Worte. Sarah hingegen hielt sich bislang an ihre angekündigte Funkstille und ließ sich durch solche Kommentare nicht beirren.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Kindern, September 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison

