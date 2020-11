So verführerisch feiert Gerda Lewis (28) ihren 28. Geburtstag! Die Blondine begann ihre Karriere 2018 bei Germany's next Topmodel. Einer breiten Masse wurde sie jedoch ein Jahr später als Bachelorette bekannt. Heute ist sie als Influencerin erfolgreich. Und wie es sich für einen Social-Media-Star gehört, versorgt Gerda ihre fast eine Million Follower an ihrem Ehrentag mit einem perfekt inszenierten Foto. Und das könnte heißer nicht sein!

"Wie eine Königin in die 28 rutschen", schreibt die Netz-Beauty zu ihrem neuen Instagram-Bild. Und wie sie das tut! An einem Tisch, der voll mit prachtvoll verzierten Geschenken ist, posiert Gerda mit einer Krone auf dem Kopf in einem schwarzen Hauch von Nichts. Probleme mit dem Älterwerden hat die Ex von Keno Rüst eindeutig nicht!

Ganz so luxuriös, wie das Foto es vermuten lässt, ist Gerdas Party aufgrund der aktuellen Lage aber nicht. "Ich werde natürlich nicht feiern. Asena Neuhoff und ich wollen einen schönen Tag in Düsseldorf verbringen [...]", erzählte das Geburtstagskind einen Abend zuvor in ihrer Story. Außerdem wolle ihre Mutter ihr einen Besuch abstatten.

Gerda Lewis im Oktober 2020

Gerda Lewis im August 2020

Asena Neuhoff und Gerda Lewis

