Alexander Zverev (23) hatte vor wenigen Wochen noch Grund zur Freude: Der Tennisstar und seine Ex-Freundin, das ehemalige Germany's next Topmodel-Sternchen Brenda Patea (27), erwarten ein Kind. Die baldigen Vaterfreuden kann der Sportler derzeit aber wohl kaum genießen, denn im gleichen Atemzug mit den Nachwuchsnews meldete sich eine andere Verflossene zu Wort: Olga Sharypova, mit der Alexander ab 2018 knapp 13 Monate liiert gewesen sein soll, machte dem 23-Jährigen schwere Vorwürfe. Von psychischer und physischer Gewalt war die Rede – Aussagen, für die es bislang keinerlei Beweise gibt. Außerdem gab Olga im Interview mit Raquet Magazine zu Protokoll, sich während der Partnerschaft zum Teil in einer "tiefen Depression" befunden zu haben. Diese gipfelte laut ihren eigenen Aussagen darin, dass sie sich während eines Aufenthaltes mit ihrem damaligen Freund in Genf (Alexander Zverev nahm Olga mit zum Laver Cup 2019) selbst Insulin injizierte – und wusste, dass dies bei einer gesunden Person wie ihr einen tödlichen Verlauf nehmen kann. Zu diesen extremen und bisher nicht belegten Geschehnissen meldet sich nun Alexander Zverevs Berater Bela Anda zu Wort!

"Alexander Zverev hat von Anfang an die Vorwürfe zurückgewiesen. Wie wir jetzt wissen, gibt es erhebliche Zweifel an den öffentlich gemachten Schilderungen von Olga Sharypova", sagt Anda. Der Berater bezieht sich dabei auf Olgas Schilderungen in Bezug auf die Insulin-Injektion. Ein Tennis-Funktionär weist nun darauf hin, dass die Ex-Freundin des Sportlers nach dem besagten Tag mit Alexander Zverev bei einer Tennis-Gala gewesen ist. Konkret heißt es: "Der Laver Cup war vom 20. bis 22. September. Der Vorfall (Insulin) passierte am 18. September. Am 19. September nahmen beide am Gala-Event teil. Dort wurden sie auch fotografiert." Diese Fotos liegen auch Promiflash vor. Alexander Zverev selbst hatte die Vorwürfe zuletzt sowohl auf Instagram als auch während einer Pressekonferenz von sich gewiesen.

Auf Bild-Nachfrage äußert sich Olga Sharypova bislang nicht zum genauen Ablauf. Das letzte Wort in dieser heiklen Geschichte scheint noch längst nicht gesprochen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Olga Sharypova

Getty Images Alexander Zverev und Olga Sharypova am 19. September 2019 bei der Laver Cup Gala in Genf

Getty Images Alexander Zverev und Olga Sharypova im Juli 2019 in Hamburg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de