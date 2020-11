Bäuerin Denise kehrte zu ihrer Naturhaarfarbe zurück! Aktuell sucht die Landwirtin in der Kuppelshow Bauer sucht Frau ihren Mister Right. Dabei ist die Pferdewirtin stets mit hellblondem Haar auf ihrem Hof unterwegs – lediglich die Haarspitzen der Beauty haben einen Braunton. Einige Monate nach der TV-Aufzeichnung überrascht die Nordrhein-Westfälin im Netz nun mit einem neuen Look: Denise trägt ihr Haar komplett in einem satten Braun!

Auf dem Instagram-Profil der Bäuerin sind inzwischen mehrere Schnappschüsse zu sehen, auf denen die Schönheit mit dunkler Mähne posiert. Ihre Fans sind von dem Anblick begeistert. "Die braunen Haare stehen dir viel besser", schrieb ein Nutzer. Und auch die Teilnehmer einer aktuellen Promiflash-Umfrage sind sich einig: 1.307 Stimmen der insgesamt 2.584 Votes gingen an den dunkleren Farbton.

Und auch Denise könnte mit ihrem neuen Look offensichtlich kaum zufriedener sein. In den Kommentaren zeigte sie sich überglücklich: "Ich bin froh, mein Braun wiederzuhaben!" Doch wer weiß, ob sich die Meinung der Farmerin in wenigen Wochen wieder geändert hat und sie sich erneut eine kleine Typveränderung wünscht.

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise im Juli 2020

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise mit einer Kuh

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise mit blondem Haar

