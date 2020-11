Hat sich zwischen Denise und Sascha nach Bauer sucht Frau etwa nicht mehr entwickelt? Die Pferdewirtin entschied sich in der vergangenen Folge, die Hofwoche mit ihrem Hofburschen Till Adam abzubrechen und allein mit dem Soldaten Sascha fortzusetzen. Doch wie einige Fans vermuten, ist aus den beiden nach Ende der Dreharbeiten offenbar kein Paar geworden: Stattdessen soll Denise nun mit ihrem einstigen Bewerber Nils anbandeln!

Eigentlich hatte Denise den Landwirt aus Schleswig-Holstein direkt in der ersten Folge des Kuppelformats rausgeworfen, weil ihr Sascha und Till rein vom Optischen her mehr zugesagt haben. Einige Monate nach der Aufzeichnung der Sendung ist auf Nils' Instagram-Account nun aber ein verdächtiges Foto zu finden: Auf dem Bild eines Hundes ist unten rechts in der Ecke eine Hand mit einem Herz-Tattoo zu erkennen, das exakt wie das von Denise aussieht.

Darüber hinaus hinterließ der Blondschopf unter dem vorletzten Instagram-Beitrag der Bio-Bäuerin einen Herz-Emoji, den Denise auch direkt mit einem Like versah. Zudem ist Nils der einzige ihrer drei Bewerber, dem die 32-Jährige noch folgt: Weder Till noch Sascha sind aktuell in ihrer Abonniertenliste zu finden. Glaubt ihr, dass zwischen Denise und Nils mehr geht? Stimmt ab!

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Nils und Denise bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige

Instagram / nilsdwortzak "Bauer sucht Frau"-Nils' Hund

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sascha und Denise, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de