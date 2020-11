Wie ernst ist es zwischen Aleksandar Petrovic (29) und Christina Dimitriou? Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin und der einstige Love Island-Hottie lernten sich vor mehreren Monaten via Instagram kennen. Doch gerade als sich zwischen den beiden etwas zu entwickeln begann, reiste Christina für die Ex on the Beach-Dreharbeiten mehrere Wochen nach Griechenland: Aleks kam hinterher und konnte dort das Herz der Dortmunderin endgültig erobern. Inzwischen sind die beiden seit über vier Monaten ein Paar. Aber haben sie sich auch schon ihren Eltern vorgestellt?

Diese Frage beantwortete Christina nun im Rahmen eines Q&As auf Instagram: "Das hat einfach von Anfang an so krass gepasst, dass wir auch nicht lange damit gezögert haben: Er hat meine Familie kennengelernt, ich habe seine Familie kennengelernt." Darüber hinaus habe Aleks sogar schon ihre Verwandten in Griechenland besucht. "Das ging alles sehr schnell bei uns", fasste die 28-Jährige zusammen.

Aleks ging in seiner Fragerunde sogar ziemlich ins Detail und verriet, wie Christinas Mutter so tickt. "Meine Schwiegermama ist echt cool drauf. Ich sehe da sehr viele Parallelen zu meiner eigenen Mutter", erklärte der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer.

Instagram / christinadimitriou_official Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitrou und Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Kandidaten

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou im November 2020

Hättet ihr gedacht, dass sich die beiden schon ihren Eltern vorgestellt haben? Ja, na klar! Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



