Im August wurden Fiona Erdmann (32) und ihr Freund Mohammad erstmals Eltern. Seit der turbulenten Geburt genießt die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihr Mama-Dasein offenbar sehr. Immer wieder veröffentlicht sie im Netz niedliche Videos und Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs. Darauf sah man bisher jedoch meist nur das Hinterköpfchen des kleinen Sohnemannes. Nun aber hat Fiona ihr erstes Familienfoto gepostet, auf dem ihre beiden Männer in die Kamera blicken.

Das süße Trio-Bild teilte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Ich liebe meine Familie". Auf dem Foto hält ihr Freund Mohammad ihren gemeinsamen Sohn – und Fiona strahlt in die Kamera. Augen und Nasen ihrer Lieblinge hat sie allerdings mit Herz-Emojis bedeckt, um die Privatsphäre der beiden weiterhin zu schützen. Eigentlich keine Überraschung, denn die frischgebackene Mama versucht bereits seit der Geburt, so wenig wie möglich von ihrem Baby zu zeigen.

Kurz nach der Veröffentlichung ihres Familypics postete Fiona noch eine weitere süße Story mit ihrem Sohn. Während er einen ihrer Finger umklammert, streichelt die TV-Bekanntheit sanft über seine kleine Hand: "Ich werde deine Hand für immer halten", notierte sie dazu. Auch wenn ihre Community das Gesicht ihres Sprösslings nicht zu sehen bekommt, solche niedlichen Aufnahmen wird das Fitness-Model hoffentlich weiterhin mit seinen Fans teilen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Baby

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Mohammad im Jahr 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn

