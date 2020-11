Füttern, kuscheln, Windeln wechseln und wieder von vorn: Die frischgebackene Mama Fiona Erdmann (32) zeigt, wie ihre alltägliche Routine mit ihrem Baby aussieht! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Moe durften ihren gemeinsamen Sohnemann Anfang August nach einer turbulenten Entbindung in die Arme schließen. Ihr ganz persönliches Familienglück teilt die 32-Jährige seitdem ganz stolz mit ihren Fans. Nun zeigte Fiona ihren Followern, wie ein normaler Tag in ihrem Leben mittlerweile aussieht, und stellte dabei klar, dass ihr Kind immer an erster Stelle stehe!

Die Nacht endet bei Fiona quasi das erste Mal um 7:15 Uhr, wie sie in ihrer Instagram-Story jetzt erzählte. Dann werden die Windeln ihres Sohnemanns gewechselt, das erste Mal gefüttert und dann vor allem gekuschelt: "Mir ist extrem wichtig, dass er meine Liebe spürt! Meine Mutter hat auch extrem viel mit mir gekuschelt und ich fand das immer so schön!", schreibt das Model zu den innigen Szenen. Dann wird ein weiteres Mal um 10 Uhr gefüttert und anschließend startet für die Mutter auch ihr Tag. Um diese Uhrzeit ist ihr Freund bereits auf Arbeit, sie kümmert sich während des Nickerchens des Nachwuchses derweil um den Haushalt und ihr Frühstück.

Ziemlich schnell wurde in den Clips von Fiona aber auch klar, dass ihr Alltag auch sehr stressig ist, denn zum Essen und Schminken kommt sie kaum am Vormittag. Ab 12 Uhr ist der Knirps schon wieder wach, will umgezogen werden und die Windeln gewechselt bekommen. 14:45 Uhr folgt das nächste Nickerchen und Fiona kann sich um den Haushalt kümmern. Eine Stunde später hat er wieder Hunger: "Du bist meine erste Priorität", lächelte die gebürtige Saarländerin schließlich immer noch in die Kamera mit ihrem Baby auf dem Arm.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Baby

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann in Dubai im September 2020

