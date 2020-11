Da hat Maria Bell wohl etwas über die Stränge geschlagen! Zwar soll sie als Verführerin bei Temptation Island V.I.P. alles tun, um die vergebenen Promi-Männer aus dem Konzept zu bringen – allerdings nicht mit einer Eifersuchtsszene. Weil Calvin Kleinen auch andere Frauen in seinem Zimmer willkommen hieß, flippte die ehemalige Big Brother-Kandidatin komplett aus. Im Gespräch mit Promiflash hat Calvins Kollege Ludwig Heer (39) dafür eine ganz einfache Erklärung.

"Maria ist eine sehr lustige und impulsive Frau, gerade in Verbindung mit einer kleinen Überdosis Alkohol", meinte der Koch gegenüber Promiflash. Klingt so, als habe die TV-Beauty an diesem Abend etwas zu tief ins Glas geschaut und im Eifer des Gefechts einen Streit angezettelt. Gerechtfertigt sei die Aktion nach Ludwigs Meinung trotzdem nicht gewesen. "Dafür war sie meines Erachtens nach sehr unterhaltsam", witzelte er.

Maria selbst erklärte bereits, dass sie überrascht war, als sie ihren Auftritt schließlich im Fernsehen gesehen habe. Im Gegensatz zu Ludwig führt sie ihren temperamentvollen Ausbruch nicht etwa auf hochprozentige Flüssigkeiten zurück. "Ich glaube, ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, Gefühle für ihn zu entwickeln", gab sie zu. Deshalb habe sie kurz ausgeblendet, dass Calvin längst anderweitig vergeben ist.

