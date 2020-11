Können die Fans etwa aufatmen? Schon seit einigen Jahren zählt Little Mix zu den aktuell erfolgreichsten Girl-Groups. Die Britinnen stürmen mit Hits wie "Shout out to My Ex" die Charts und haben sich mittlerweile eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Die war zuletzt jedoch ziemlich besorgt und vermutete sogar, dass Jesy Nelson (29) die Band heimlich verlassen haben könnte. Nun posteten die Musikerinnen allerdings ein Indiz, das klar gegen diese Spekulationen spricht!

Ein aktueller Instagram-Post dürfte so einige rasende Follower-Herzen beruhigen: Little Mix postete ein Plakat mit den neuen Daten der UK-Tournee "The Confetti Tour" für April 2021 und gab darauf auch die Vorband Since September bekannt. Ein anderes Detail dürfte für noch mehr Aufsehen sorgen: Auf der Ankündigung sind alle vier Ladys zu sehen. Sexy posieren Leigh-Anne Pinnock (29), Jade Thirlwall (27) und Perrie Edwards (27) sowie "Sorgenkind" Jesy für die Kamera.

Doch was war der Grund für die Exit-Gerüchte? In den vergangenen Tagen ließ die 29-Jährige zwei große Events ausfallen, bei denen das Quartett performt hatte. Als Grund wurden gesundheitliche Probleme genannt – doch die Follower schöpften einen anderen Verdacht: "Ich frage mich wirklich, wann sie uns mitteilen wollen, dass Jesy Little Mix verlassen hat", lautete einer von vielen Beiträgen auf Twitter.

