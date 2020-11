Cheyenne Ochsenknecht (20) kann sich vor Glückwünschen kaum noch retten! Die 20-Jährige ließ ihre Follower vor wenigen Tagen an ihrem zukünftigen Familienglück teilhaben und verriet nach langer Geheimhaltung, dass sie schwanger sei. Die Blondine befindet sich sogar schon im sechsten Monat und erklärte, dass das Baby ein absolutes Wunschkind sei. Nachdem Cheyenne jetzt das erste Mal auf Social Media ein Video zur Schwangerschaft teilte, wird sie mit freudigen Nachrichten geradezu überhäuft – unter den Gratulanten befinden sich auch einige Promis.

Model Fata Hasanović (25) gratuliert Cheyenne auf Instagram und drückt ihre Freude in der Kommentarspalte aus – genauso Fotograf Jannik Stutzenberger und ihre Schwägerin in spe Yeliz Koc (27). Die Promis beglückwünschen die 20-Jährige und sparen auch nicht an Emojis, um ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen. YouTuberin Melina Sophie (25) schreibt: "Und auch hier noch mal: Meinen allerherzlichsten Glückwunsch! Ich bin immer da." Und wer darf natürlich nicht fehlen? Klar, Mama Natascha (56). Sie schreibt "Yeahhhhh" und einige Fans kommentieren, dass sie die beste Oma sein wird.

In dem kurzen Clip, den Cheyenne kürzlich auf Instagram postete, sieht man einen großen rosa Plüschbären mit drei gleich aussehenden Schuhpaaren davor – eins davon für Babys. Das Geschlecht ihres Kindes kenne Cheyenne noch nicht, sondern nur ihre Mutter. Bei einer Online-Babyparty soll im engsten Familienkreis bekanntgegeben werden, ob es ein Junge oder Mädchen wird.

