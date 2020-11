Wer steckt hinter dem The Masked Singer-Anubis? Der ägyptische Gott begeistert das Publikum Woche um Woche mit seinen Performances. Welcher Promi sich unter der imposanten Verkleidung verbirgt, ist aber immer noch ein Rätsel. Viele Fans waren überzeugt, Klaas Heufer-Umlauf (37) zu erkennen. Doch direkt im Anschluss an die vergangene Folge war der Moderator in einer Live-Sendung zu sehen – für viele Zuschauer ein klares Indiz, dass er nicht der Anubis sein kann. Stattdessen tippen inzwischen immer mehr Fans auf Sänger Ben Blümel (39) – und tatsächlich passen einige Hinweise perfekt zu dem Musiker!

Die Reise um die Welt

In den Indizienvideos spricht der Anubis immer wieder davon, dass er um die ganze Welt gereist ist und Abenteuer erlebt hat. Das würde gleich in mehrfacher Hinsicht zu dem 39-Jährigen passen. Ben hat zum Beispiel 2018 in der Show Global Gladiators seine Abenteuerlust unter Beweis gestellt. Aber auch die Kika-Show "Schnitzeljagd" hat ihn schon quer durch die ganze Welt geführt.

Paris und Jerusalem

Auch diese beiden Hinweise dürften wohl auf Bens Kika-Karriere anspielen: In einem Hinweis-Clip ist der Anubis vor dem Eiffelturm zu sehen. In einem anderen stehen auf einem Schild die Koordinaten einer Straße in Jerusalem. In den Shows "Schnitzeljagd durch Frankreich" und "Eine Schnitzeljagd mit Christus um die Welt" hat Ben beide Orte besucht.

Den Thron doppelt bestiegen

"Ich habe die wildesten Abenteuer überstanden, vereint mit dem größten Helden den Thron doppelt bestiegen", erklärt der Anubis in einem Indizienvideo. Auch das könnte auf Bens TV-Karriere hindeuten. Der zweifache Vater schaffte es beim TV Total Turmspringen gemeinsam mit Bürger Lars Dietrich (47) immerhin mehrfach bis ins Finale.

Die Wanderausstellung vom 28.1. bis zum 8.7.

Auch auf Bens musikalische Erfolge gibt es einige Hinweise in den "The Masked Singer"-Videos. Gleich im ersten Indizienclip des Anubis ist ein Schild zu sehen, dass auf eine Wanderausstellung vom 28.1. bis zum 8.7 hindeutet. Genau in diesem Zeitraum hielt sich Bens größter Hit "Engel" im Jahr 2002 in den Charts.

1002 Jahre

Auch die 1002 Jahre, die in einem der Videos zu sehen sind, könnten für den Song "Engel" stehen. Damit schaffte Ben zwar erst 2002 seinen großen Durchbruch, die Single erschien allerdings schon im Jahr 2001.

Anzeige

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Anubis

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Ben Blümel, Musiker und Moderator

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Anubis

Getty Images Ben Blümel bei einer Veranstaltung in Berlin

ProSieben / Willi Weber Der Anubis bei "The Masked Singer"

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Ben Blümel, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de