Wer zeigt sich hier von seiner harten Seite? Der Anubis gehört in diesem Jahr definitiv zu den The Masked Singer-Kostümen, die einem ein bisschen Angst einjagen – zumindest, wenn es nach dem Rateteam geht. Zudem sind Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) mittlerweile überzeugt, dass sich dem Gesang nach unter dieser Maske ein professioneller Musiker verbergen muss. Das sehen die Fans jedoch ein bisschen anders: Sie vermuten einen Moderator oder Schauspieler unter dem Anubis!

Das zeigt das offizielle ProSieben-Voting. So steht auf Platz eins kein berühmter Sänger, sondern Circus HalliGalli-Star Klaas Heufer-Umlauf (37)! Platz zwei belegt knapp dahinter Schauspiel-Hottie Elyas M'Barek (38). Auf Platz drei findet sich – wenn auch mit deutlich weniger Stimmen – tatsächlich ein Musiker: der "Engel"-Interpret Ben Blümel (39).

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Anubis-Indizien:

- "King of Rock’n’Roll"-Schild

- Koordinaten 50°58'7N.6°54'18°O

- Koordinaten 31°46'45N.35°13'25'O

- Schild "Vogel"

- Schild "Fotografieren verboten"

- Foto vom Anubis in Paris

- Boxtraining

- "Ich fühle mich auf der Bühne zu Hause. Aber die Manege von 'The Masked Singer' ist meine größte Bühne"

- "Glanz und Gloria vergangener Tage sind vorbei!"

- "Mein Publikum zu unterhalten – für mich heilsame Kunst. Sie lassen mich hochfliegen und bringen mir immer wieder aufs Neue ein Kribbeln im Bauch"

- "Ich habe auf der Suche nach der Prophezeiung das Paradies gefunden"

- "Meine Reise um die Welt hat mich hierher gebracht"

- "Mein größtes Abenteuer hat gerade erst begonnen. Ab heute werde ich die Chronik meiner Unterwelt neu schreiben"

- "Meine Reise durch die Geschichte – eine ständige Veränderung. Von einer Ausstellung zur anderen habe ich alle im Sturm erobert"

- "Im Museum fühlte ich mich oft einsam und auch allein"

- "Mit diesem Auftritt werde ich Geschichte schreiben, das ist meine DNA"

- "Die guten alten Zeiten. Jetzt laufen alle an mir vorbei"

- "Des Nachts erwecken die Götter mich zum Leben, die späte Stunde ist mein Schicksal"

- "Jetzt heißt es: sich konzentrieren! Ich muss meine Sinne schärfen und unerkannt meine Liebe zur Musik auf die Bühne bringen"

- "Endlich habe ich den Scheinwerfer für mich"

- "Heute Abend werde ich zeigen, dass ich kein Anfänger bin"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Anubis

ProSieben/Willi Weber Der Anubis bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber "The Masked Singer"-Anubis

