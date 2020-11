Keine Spur von Neid bei Anastasiya Avilova (32)! Die Reality-TV-Darstellerin und Ennesto Monté (45) waren eine Zeit lang gemeinsam durchs Leben gegangen. Im August des vergangenen Jahres gaben die beiden schließlich ihr Liebes-Aus bekannt – der ausschlaggebende Punkt war damals ein Treffen zwischen dem 44-Jährigen und Daniela Büchner (42) gewesen. Dass die beiden seit Kurzem sogar mehr als nur Freunde sind, gaben sie jetzt im Netz bekannt. Nun äußerte sich auch Anastasiya zu dem Pärchen-Outing von Ennesto und Danni!

Schon 2019 hatte es Spekulationen um eine Affäre zwischen dem Goodbye Deutschland-Star und dem Schlagersänger gegeben. Sie dementierten eine Beziehung allerdings immer – bis heute! Danni hat am Mittwoch ihre Liebe zu dem ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidaten – nicht ganz freiwillig – in den sozialen Medien offiziell bestätigt. Ennestos Ex-Freundin scheint damit aber kein Problem zu haben und gratulierte dem Paar via Instagram. "Ach wie schön! Ich wünsche euch ganz viel Glück, ihr tollen Menschen", schrieb sie zu einem Bild des Pärchens.

Für Anastasiya ist die neue Frau an der Seite ihres Ex-Partners allerdings keine Fremde. Sie saß mit Danni bereits Anfang des Jahres ihre Zeit im Dschungelcamp ab. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand die 31-Jährige in der fünffachen Mutter schließlich sogar eine Verbündete.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté

TVNOW Anastasiya Avilova, Daniela Büchner und Sven Ottke an Tag 10 im Dschungelcamp

