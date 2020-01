Ist Danni Büchner (41) nicht mehr alleine gegen den Rest? Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit sorgt im Dschungelcamp zurzeit für ordentlich Furore. Langsam sind auch die anderen Camper von ihrer Art genervt und sagen ihr das mittlerweile offen ins Gesicht. Doch kristallisiert sich zwischen all den Hatern auch endlich jemand heraus, der sich auf ihre Seite stellt? Anastasiya Avilova (31) hat Danni nun in Schutz genommen!

Auf dem Weg zur Spülschüssel festigte sich die Verbindung zwischen den Kandidatinnen, so dass Anastasiya auf einmal offenbarte: "Ich bin jetzt auf Dannis Seite, weil ich sehe, dass alle unfair sind, und dann werde ich meinen Mund auch nicht halten." Das Playmate habe erkannt, dass alle anderen nur schauspielern. "Ich hocke hier die ganze Woche rum und ich habe tatsächlich jedem hier geglaubt", schoss sie gegen ihre Mitstreiter. Danni war sichtlich dankbar für die Unterstützung im Zeltlager.

Während die 31-Jährige Farbe bekannt hat, griff Elena Miras (27) die fünffache Mutter nach ihrer gemeinsamen Dschungelprüfung in Folge sieben wieder harsch an: "Ich habe wirklich das Gefühl, dass du, wenn die Kamera auf dich zeigt, deine Show abziehst." Die Beschuldigte erwiderte der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin, dass sie sich komplett so gebe, wie sie sei.

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner im Dschungelcamp

TVNOW Daniela Büchner und Anastasiya Avilova bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Daniela Büchner bei der Dschungelprüfung "Kaffee und Fluchen"

