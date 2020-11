Rafi Rachek (30) spricht Klartext! Seit mehreren Tagen ist Sam Dylan (29), der Freund des ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten, mit seiner besten Freundin und TV-Kollegin Georgina Fleur (30) im Urlaub. In Dubai lassen es sich die beiden richtig gut gehen und halten ihre Fans mit regelmäßigen Updates via Social Media über ihre Aktivitäten auf dem Laufenden. Und genau dieses Verhalten findet Rafi mal so gar nicht lustig!

In seiner Instagram-Story wetterte der Kölner gegen seinen Partner und dessen Urlaubsbegleitung. "Ich finde das Verhalten von Sam und Georgina momentan sehr respektlos", erklärte Rafi. Das liege daran, dass die beiden seiner Meinung nach die aktuelle Gesundheitskrise auf ihrem Trip nicht sonderlich ernst nehmen würden. Beispielsweise würden Sam und Georgina immer wieder ohne Mund- und Nasenschutz herumlaufen. Eigentlich wollte das Duo sich schon wieder auf den Heimweg machen, habe sich dann aber dazu entschieden, länger in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu bleiben. "Mich die ganze Zeit hier alleine lassen, finde ich sehr sehr respektlos."

Doch der Ex-Die Bachelorette-Boy sieht die Hauptschuld nicht bei seinem Liebsten, sondern bei der einstigen Dschungelcamperin. Rafi glaubt, es sei Georginas Idee gewesen, den Urlaub zu verlängern. "Diese Frau ist Gift für Sam, sie ist der falsche Umgang, ich kann sie einfach nicht mehr sehen", machte der Fitnesscoach seinem Ärger Luft. Wenn sein Partner nach Hause komme, würde er mit Sam auf jeden Fall ein ernstes Wörtchen reden müssen.

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan in Dubai 2020

Getty Images Rafi Rachek und Sam Dylan beim Pearl Fashion Aperitif in Berlin

Privat Georgina Fleur und Sam Dylan

