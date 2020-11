Für Rebel Wilson (40) läuft es aktuell richtig gut – doch das war nicht immer so! Erst vor Kurzem erklärte die Schauspielerin, warum sie nach eigenen Angaben jahrelang übergewichtig gewesen sei: Die Australierin leidet an einer Stoffwechselstörung. Anfang des Jahres hatte sie sich deshalb dazu entschlossen, bewusster zu leben und nahm rund 20 Kilo ab. Neben ihrem Abnehmerfolg kann sie sich aber auch über eine neue Liebe freuen – den Unternehmer Jacob Busch (29). Rebel verriet jetzt, wie für sie das perfekte Date mit ihrem Liebsten aussieht!

In einer Werbung für den Lieferdienst UberEats präsentierte die Pitch Perfect-Darstellerin nicht nur stolz ihre neuen Kurven, sondern erklärte auch, wie sie am liebsten Zeit mit ihrem Freund Jacob verbringe. "Bei einem perfekten Date sind mein Partner und ich zu Hause, umhüllt von kuscheligen Decken und wir essen Burritos", gibt Rebel einen Einblick in ihr Privatleben. In dem Werbespot trägt die Komikerin schwarze Lederleggings und eine darauf farblich abgestimmte Bluse, während sie auf einer Couch liegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 40-Jährige ihre Fans mit Pärchen-Content versorgt. Immer wieder teilt sie Bilder und Videos in den sozialen Medien, die sie und Jacob ganz verliebt zeigen. Dabei ließ Rebel auch schon das ein oder andere Date auf Instagram Revue passieren. Erst im Oktober hatte die hübsche Blondine aus ihrem Liebes-Urlaub in Mexiko einen Schnappschuss ihres romantischen Dinners am Strand gepostet.

Getty Images Rebel Wilson und Jacob Busch auf dem roten Teppich in Monaco

Instagram / jacobpbusch Jacob Busch und Rebel Wilson an Halloween 2020

Instagram / rebelwilson Jacob Busch und Rebel Wilson

