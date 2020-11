Chris Broy ist alles andere als glücklich über den Vergleich mit Tobias Wegener (27)! Der Verlobte von Evanthia Benetatou (28) hatte in der umstrittenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars starke Nerven bewiesen, als von seinen Mitstreitern unentwegt gegen seine Partnerin gewettert worden war. Seine Geduld und emotionale Ader erinnerte einige Zuschauer an Tobias Wegeners gutmütige Art bei Promis unter Palmen. Letzterer streitet jedoch ab, Chris zu ähneln und behauptet, er hätte Eva an dessen Stelle besser vor den Verbalattacken beschützt – und auch Chris will von Gemeinsamkeiten mit dem Realitystar nichts wissen...

In einer Instagram-Story reagiert Evas Liebster jetzt auf die Kritik des 27-Jährigen und erklärt, dass seine Verlobte sich sehr gut selbst verteidigen könne – deshalb habe er im Sommerhaus entgegen Tobis Meinung nicht immerzu ein "Machtwort" gesprochen. Darüber hinaus stellt Chris klar, dass er keinerlei Gemeinsamkeiten mit dem einstigen Love Island-Teilnehmer habe, und begründet auch, warum: "Weil ich glaube, du hast ein ganz anderes Frauenbild als ich."

"Wie du mit deiner Frau umgegangen bist, haben wir in ganz Deutschland gesehen. Bin ich kein Fan von, mein Lieber", spielt Chris auf Tobis gescheiterte Beziehung zu Janine Pink (33) an. Die beiden hatten sich bei Promi Big Brother kennen- und lieben gelernt, waren jedoch offenbar auf Tobis Wunsch hin wenige Monate nach der Show wieder getrennte Wege gegangen. Noch während ihrer Beziehung hatte die "Promi Big Brother"-Gewinnerin Janine ihnen jedoch einen Trip in die Vereinigten Arabischen Emirate spendiert – deshalb stichelt Chris zum Schluss seines Statements: "Ich sage nichts mehr dazu, außer: Dubai kann ich mir selber finanzieren!"

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Realitystar

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

© SAT.1/Willi Weber Tobias Wegener und Janine Pink im Promi BB-Finale

