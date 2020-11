Ist Scott Disick (37) nun doch wieder in festen Händen? Seit es zwischen dem Reality-TV-Star und seiner Ex Sofia Richie (22) aus ist, macht Scott seinem Ruf als Womanizer wieder alle Ehre. Er wurde schon mit verschiedenen Frauen abgelichtet – zuletzt auch mit Amelia Hamlin. Angeblich hätten die beiden aber lediglich Spaß miteinander. Doch aktuelle Bilder sprechen eine ganze andere Sprache: Darauf sehen die zwei aus wie ein verliebtes Pärchen.

Paparazzi erwischten das Model und den Ex von Kourtney Kardashian (41) am Montag an einem Strand in Malibu. Amelia trug einen knappen Bikini, Scott eine kurze Hose und ein Shirt. Und die Aufnahmen zeigen die Turteltauben in ziemlich vertrauten Posen: Mal halten sie Händchen, mal legt Scott seinen Arm ganz selbstverständlich um die 19-Jährige – und dabei haben beide ein Lächeln im Gesicht. Vielleicht wird aus dem lockeren Flirt also doch eine feste Beziehung?

Noch im Oktober hatte in Insider behauptet, dass Scott aktuell nicht bereit für etwas Festes sei. "Er hat sich von Sofia getrennt, weil er sich auf seine Gesundheit und seine Kinder konzentrieren will. Darauf liegt auch weiterhin sein Fokus", meinte die anonyme Quelle. Eine neue Partnerin stünde in diesem Fall nicht zur Debatte.

