Bäuerin Denise schießt zurück! Der ehemalige Love Island-Kandidat Till Adam hatte bei Bauer sucht Frau eine Abfuhr von der hübschen Farmerin bekommen. Nach der Ausstrahlung der Folge ließ er seine Zeit bei ihr auf dem Anwesen Revue passieren und disste die Blondine: In seinen Augen suche sie einen "Hofburschen", den sie herumkommandieren könne. Diesen Seitenhieb lässt Denise nicht auf sich sitzen – und feuerte jetzt zurück!

"Ich suche keinen Hofburschen, ich kann meinen Hof auch alleine stemmen, Till", betont sie in ihrer Instagram-Story. Sie habe bei dem Format allerdings herausfinden wollen, ob ein Mann auch wirklich Lust habe, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Es käme ihr dabei auch nicht auf einen muskelbepackten Hottie an – "Muskeln muss man nicht immer sehen. Allerdings bringen einem auch keine Muskeln etwas, wenn sie nur aus Steroiden bestehen", giftet sie zurück.

Puh, zwischen den TV-Gesichtern herrscht ganz schön dicke Luft. Tatsächlich wurde Tills Teilnahme bei dem Kuppelformat schon seit Beginn heiß diskutiert. Viele fragten sich, ob er seine Liebessuche nur vortäuschte, um seine Reichweite zu vergrößern. "Meiner Meinung nach alles nur Geschrei nach Medienpräsenz!", ist auch sein einstiger TV-Kollege Eugen Lopez im Promiflash-Interview überzeugt.

