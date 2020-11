Nicht nur Hanna Annika zweifelte an den Absichten von Till Adam bei Bauer sucht Frau! Der Kuppelshow-Dauerkandidat buhlte bis vor wenigen Tagen noch um das Herz von Pferdewirtin Denise Mending in der RTL-Datingsendung. Die 32-Jährige entschied sich allerdings gegen den Bademeister und wollte ihre Hofwoche lieber mit Soldat Sascha verbringen. Daraufhin legte Till einen nicht gerade charmanten Abgang hin. Ging es ihm etwa gar nie um Denise, sondern nur um die Aufmerksamkeit? Seine Ex-Verlobte Hanna behauptet zumindest, dass sie mit dem Tattoofan während der Dreharbeiten Kontakt hatte. Einer seiner ehemaligen TV-Kollegen, Ex-Temptation Island-Frauenversteher Eugen Lopez, stellt im Promiflash-Interview jetzt ebenfalls Tills Auftreten infrage!

Eugen lernte Till indirekt Anfang des Jahres bei "Temptation Island" kennen – über seine damalige Partnerin Annika erfuhr er sehr viel über den Kuppelshow-Hopper. Und genau deswegen traut sich der Kampfsportler zu, seinen Ex-Kollegen gut einschätzen zu können. Er ist sich im Promiflash-Interview sicher, dass es Till bei "Bauer sucht Frau" einzig und allein um Schlagzeilen ging. Warum sollte er sonst nach vier Show-Teilnahmen mit vier Körben dastehen. "Er war schon vor Love Island mit Hanna zusammen und hat sie für Fame liegen lassen. Kurz vor 'Temptation Island', also zwei Jahre später, stand er dann endlich zu ihr, damit er für Fame mitmachen durfte. Dann kam der große Fake-Antrag für die von ihm sogenannte Frau seiner Träume. Hanna hat ihn sofort nach der Show verlassen. Und ein paar Monate später will er auf einmal Denise? Meiner Meinung nach alles nur Geschrei nach Medienpräsenz!"

Selbst Tills Abgang sehe er als Schachzug, um noch einmal in die Schlagzeilen zu kommen. "Da er zum vierten Mal in Folge im TV einen Korb bekommen hat, muss er sich ja gedacht haben: 'Was mache ich jetzt, um trotzdem weiterzukommen?' Und dann lässt er halt den Spruch ab, um als schlechter Verlierer im Kopf zu bleiben", stellte Eugen klar. Dass er während der Zeit auf Denises Hof wirklich noch Kontakt zu seiner Ex Hanna gehabt hat, kann sich der Freund von Mike Heiter (28) sehr gut vorstellen. "Till hat schon oft gezeigt, dass er im Stande ist, zu lügen, zum Beispiel als er Hanna betrogen hat. Und bei ihr hat man so was nicht gesehen, also wieso sollte sie jetzt damit anfangen?", schloss er ab.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW Sascha, Denise und Till, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Ex-"Temptation Island"-Kandidat

TVNOW / Frank Fastner Hanna und Till, Kandidaten bei "Temptation Island" 2020

