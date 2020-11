Die Köln 50667-Fans müssen sich von der nächsten Serienfigur verabschieden! Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Stella-Darstellerin Paulina Ljubas (23) von der Produktionsfirma Filmpool gefeuert wurde – Grund war ihre Beteiligung an Henrik Stoltenbergs Diss-Video, in dem er seine ehemalige Love Island-Flamme Sandra Janina durch den Kakao gezogen hat. Somit wird auch sie demnächst nicht mehr in der Vorabend-Soap zu sehen sein. Allerdings ist sie nicht die Einzige: Auch Kerem Aydin und seine Rolle Freddy verlassen "Köln 50667"!

Das erfuhr Promiflash jetzt exklusiv von RTL2. Schon in der heutigen Folge wird Kerem zum letzten Mal als Freddy über die TV-Bildschirme flimmern. Wie war der letzte Drehtag für den Lockenkopf? "Er war sehr emotional, weil am Set viele Leute sind, die ich fest ins Herz geschlossen habe, und ich werde sie vermissen, wenn ich gehe", betonte er gegenüber Promiflash.

Rund zweieinhalb Jahre lang stand Kerem für "Köln 50667" vor der Kamera – welche Szene wird ihm für immer in Erinnerung bleiben? "Die Hochzeit von Rolle Lina und Jerome!", verriet Freddy. "Das war ein besonderer Tag in einem riesigen Schloss. Die Location war sehr beeindruckend", schwärmte weiter. Sein emotionales Highlight sei wiederum die Trennung von seiner Rolle Freddy und Charlie (Jil Hentschel) gewesen.

Natürlich gab es für seine Figur nicht nur Herzschmerz – sondern auch viele lustige Momente. Auf die Frage hin, was sein peinlichster Set-Moment gewesen ist, nannte Freddy die folgende Anekdote: "Ich musste in silberner Unterhose eine Leiter zur WG hochklettern. Das war sehr peinlich! Aber ich hab's trotzdem gemacht."

Was sich nun bestimmt viele Fans fragen: Wie wird es nach seinem Ausstieg bei "Köln 50667" für den Laiendarsteller weitergehen? "Ich werde jetzt eine Ausbildung beginnen, darauf freue ich mich schon sehr", plauderte Kerem aus. Seid ihr traurig über seinen Exit? Stimmt ab!

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOWverfügbar.

Kerem Aydin, Darsteller bei "Köln 50667"

Kerem Aydin aus "Köln 50667"

Kerem Aydin, bekannt aus "Köln 50667"

Kerem Aydin, bekannt aus "Köln 50667"

Kerem Aydin, Darsteller bei "Köln 50667"

