Ist Brad Pitt (56) etwa schon über Nicole Poturalski hinweg? Ende August kamen erste Spekulationen auf, dass der Schauspieler angeblich das deutsche Model date: Sie wurden gemeinsam an einem Flughafen gesehen und hätten sehr vertraut gewirkt. Doch nur zwei Monate später war die vermeintliche Turtelei offenbar schon wieder vorbei – zumindest plauderten das einige Insider aus. Sollten die beiden tatsächlich getrennt sein, scheint Brad daran jedoch nicht wirklich zu knabbern haben: Er wirkt auf aktuellen Fotos ziemlich gut gelaunt!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem US Weekly vorliegen, zeigen den "Once Upon A Time...In Hollywood"-Darsteller bei der Auslieferung von Lebensmitteln an Familien mit geringem Einkommen in Los Angeles. Der 56-Jährige scheint dabei eine Menge Spaß zu haben – zumindest hat er ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Von einer traurigen Trennungsmiene fehlt dagegen jede Spur.

Bei Nicole sieht das dagegen etwas anders aus: Die 27-jährige Berlinerin teilte nach dem Bekanntwerden der Trennungsgerüchte mehrere Bilder, auf denen sie ziemlich ernst in die Kamera blickt. Sowohl sie als auch Brad hatten sich jedoch nie offiziell zu einer Beziehung, geschweige denn zu einer Trennung geäußert.

Anzeige

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski im November 2020 in Berlin

Anzeige

Getty Images Brad Pitt im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de