Bei Barbara Schöneberger (46) sieht der Morgen ein wenig anders aus als erwartet! Die 46-Jährige ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken und gehört zu den angesagtesten Moderatorinnen. Mit Charme und Humor und außergewöhnlicher Schlagfertigkeit überzeugt sie ihre Zuschauer – und jetzt können die Fans sie sogar privat erleben! In einer Doku gibt Barbara intime Einblicke in ihr Leben und erzählt, wie ihr verrückter Morgen aussieht.

Für die Dokureihe "Her Story" hat sich die Entertainerin ein Jahr lang in ihrem Alltag mit der Kamera begleiten lassen – auch früh am Morgen. "Wenn die Kinder morgens aus dem Haus sind, gehe ich zu den Hühnern und Hasen. Manchmal auch im Nachthemd und den Turnschuhen meines Mannes", erklärt Barbara laut der Nachrichtenagentur dpa ihre ungewöhnliche Morgenroutine. Sie hoffe immer, dass sie kein Fotograf so ablichtet, denn das ergebe unvorteilhafte Fotos. In der Doku, die ab dem 24. November bei Sky One und Sky Ticket zu sehen ist, werden des Weiteren Model Stefanie Giesinger (24), Sängerin Anna Loos (50) und Köchin Sarah Wiener begleitet.

Während einer Pressekonferenz des Senders Sky sagte die 46-Jährige am vergangenen Dienstag: "Ich habe den richtigen Mann geheiratet, Kinder und lebe genau in dem Umfeld, das ich immer wollte." In den vergangenen Monaten habe die Blondine gemerkt, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sei.

Anzeige

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger im September 2020

Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger beim Deutschen Radiopreis 2018

Anzeige

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de