Er ersetzt Barbara Schöneberger bei der ESC-Punktevergabe

Barbara Schöneberger (51) ist bei der Punktevergabe des Eurovision Song Contests ein gewohntes Gesicht. Doch in diesem Jahr wird die Moderatorin die zwölf Punkte der deutschen Jury nicht verkünden können. Der Grund: Sie wird sich während des ESC-Finales in Basel befinden, um die Sendungen "Countdown" und "Aftershow" zu moderieren. Das berichtet unter anderem Eurovision.de. Laut den Regeln der Europäischen Rundfunkunion müssen die Punktepräsentatoren jedoch aus ihrem Heimatland zugeschaltet sein. Ihren Platz übernimmt daher Michael Schulte (35), der bekannte Sänger und ehemalige ESC-Teilnehmer aus Deutschland. Am 17. Mai wird er live verkünden: "12 points of the German jury go to …".

Michael hat selbst schon einige Erfahrungen mit dem Musik-Contest sammeln können, da er bereits 2018 Deutschland mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" in Lissabon vertreten und den vierten Platz erreicht hatte. Seitdem ist er dem Eurovision Song Contest eng verbunden geblieben. 2019 war er Mitglied der deutschen Jury und bewertete selbst talentierte Acts bei der Show in Tel Aviv. Seine ESC-Kenntnisse und Bühnenerfahrung machen ihn zum idealen Kandidaten für die prestigeträchtige Rolle des Punktesprechers.

Barbara Schöneberger ist hingegen weiterhin eine feste Größe beim ESC. Ihre Rolle als Moderatorin im Umfeld des Wettbewerbs hat sie in den letzten Jahren nie abgelegt. Dennoch ist es nicht das erste Mal, dass jemand anderes ihren Job als Punktesprecher übernimmt. In der Vergangenheit traten bereits Elton (54) und Ina Müller (59) an ihre Stelle. Für Michael bedeutet das eine spannende Herausforderung, während sich das Geschwisterduo Abor & Tynna aus Wien mit ihrem Song "Baller" für Deutschland dem Wettbewerb stellt. Ob sie an den Erfolg von Michaels viertem Platz anknüpfen können, bleibt abzuwarten.

Getty Images Michael Schulte, Sänger

Getty Images Abor & Tynna, Musiker

