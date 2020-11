Der Beef zwischen Rafi Rachek (30) und Georgina Fleur (30) geht in die nächste Runde. Das It-Girl ist gerade mit Rafis Freund Sam Dylan (29) in Dubai im Urlaub – und das trotz der aktuellen Gesundheitskrise. Das geht vor allem dem ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten gegen den Strich, da sich die beiden respektlos verhalten würden. Die Schuld schiebt Rafi aber nicht seinem Partner in die Schuhe, sondern der ehemaligen Dschungelcamperin. Doch damit nicht genug: Rafi glaubt, Georgina will ihn und Sam auseinanderbringen.

In seiner Instagram-Story teilte Rafi seine Sorgen mit seiner Community. "Ich habe kaum gepennt, weil es für mich einfach momentan sehr sehr hart ist, weil die falsche Schlange Sam und mich einfach auseinanderbringen will", behauptete der einstige Die Bachelorette-Boy. Er sei froh, dass offenbar Georginas Partner Kubilay Özdemir auf dem Weg nach Dubai sei und er hoffe, dass Sam deshalb früher die Heimreise antreten werde und nicht zulasse, dass die Rothaarige sich zwischen die beiden dränge.

Rafi holte außerdem noch einmal zum Rundumschlag aus und wirft Georgina an den Kopf: "Sie ist und bleibt einfach eine falsche Person." In seinen Augen sei sie einfach "krank und gestört" und er hoffe einfach darauf, dass sein Liebster bald wieder bei ihm ist.

Instagram / rafirachek Rafi Rachek im Oktober 2020

Promiflash Georgina Fleur und Sam Dylan in Heidelberg

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-Stars

