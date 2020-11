Dieser Bilder treffen Giulia Siegel (46) bis ins Mark! Am kommenden Samstagabend flimmert die sechste Folge von Temptation Island V.I.P. über die Fernsehschirme. Für die Star-DJane und ihren Partner Ludwig Heer (39) glich die Fremdflirtshow bisher einer entspannten Kaffeefahrt: Keine der ihnen gezeigten Szenen von ihrer jeweiligen besseren Hälfte hatte sie aus der Ruhe bringen können. Giulia und Ludwig scheinen sich blind zu vertrauen und vor allem ziemlich locker zu sein! Doch in der anstehenden Episode wendet sich das Blatt auf einmal: Giulia bricht beim Einzel-Lagerfeuer mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40) unter Tränen zusammen!

Achtung, Spoiler!

Noch bevor Angela Giulia überhaupt Szenen von ihrem Liebsten zeigt, fängt diese schon bitterlich an zu weinen. Die Episode ist bereits auf TVNow verfügbar – die RTL-Zuschauer müssen sich aber noch bis Samstagnacht um 0:10 Uhr gedulden. Promiflash verrät schon jetzt, warum die Blondine so außer sich ist. Ein Gespräch mit ihrer Kollegin Stephanie Schmitz (26) bringt Giulia dazu, ihr ganzes Leben und ihre Partnerschaft zu überdenken: "Ich bin in einem Rollendenken drin, in dem ich mich eigentlich 45 Jahre wohlgefühlt habe. Durch Gespräche mit Stephi habe ich dieses Denken heute infrage gestellt", berichtet die 46-Jährige völlig aufgelöst.

Als Giulia dann auch noch Bilder von ihrem Ludwig zu sehen bekommt, die ihn ziemlich vertraut mit Verführerin Sarah Milewski zeigen, bricht für sie eine Welt zusammen. Von ihrer sonstigen Gefasstheit scheint nichts mehr übrig zu sein: "Das ist kein Flirt, das ist Kuscheln. Das ist große Scheiße, was er da macht. Ich würde den Ludwig jetzt so gerne eine links und rechts mitgeben und sagen: 'Was ist mit dir los!' Wenn meine Kinder das sehen, mein Vater... Und ich habe das gerechtfertigt die letzten Tage", schluchzt die TV-Bekanntheit. In einem späteren Gespräch mit Roxy und Jasmin Herren (41) vermutet Giulia außerdem, dass das der Anfang vom Ende der Beziehung mit ihrem Ludwig sein könnte.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Giulia Siegel und Angela Finger-Erben bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW Roxy, Giulia und Jasmin bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW Roxy, Stephi, Jasmin und Giulia bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de