Die Community kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Seit August sind Maren (28) und Tobias Wolf glückliche Eltern des kleinen Lyan. Während sich die YouTuber zunächst mit Aufnahmen zurückhielten, veröffentlichen sie seit Kurzem regelmäßig zuckersüße Bilder und Videos des Babys. Und dabei fällt den Fans vor allem eines auf: Der Knirps ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten!

Auf YouTube teilte das Paar jetzt ein ausführliches Baby-Update. Die Infos in dem Video wurden allerdings schnell zur Nebensache, denn in der Kommentarzeile wird vor allem ein Detail diskutiert: Die Ähnlichkeit von Papa und Sohn. "Der Kleine ist ja ein Double von Tobi", "Lyan sieht wirklich aus wie ein kleiner Tobi" und "Der Kleine sieht Tobi einfach so krass ähnlich", hielten drei Abonnenten unter dem Clip fest. Aber Maren muss sich nicht benachteiligt fühlen, denn ein User stellte immerhin klar: "Lyan sieht zwar aus wie Tobi, hat aber dafür Marens Ohren."

So klein ist der Wonneproppen übrigens gar nicht mehr: Für seine zweieinhalb Monate ist er sogar ziemlich groß. "Lyan wächst echt schnell! Ich bin echt gespannt, wie groß er irgendwann mal wird", erklärte die 28-Jährige. Da die Hebamme mittlerweile allerdings nicht mehr kommt, kann Maren nicht genau sagen, wir groß ihr Sohnemann ist. "Die Größe würde ich jetzt mal auf 66 oder 67 Zentimeter schätzen, auf jeden Fall." Eine Passantin ging neulich deshalb sogar davon aus, dass der Wolf-Spross schon fünfeinhalb Monate alt sei.

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mit Söhnchen Lyan River

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan, Oktober 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolfs Söhnchen Lyan River im Oktober 2020

