Eine Influencerin muss sich wohl nicht davor fürchten, von Amira (28) und Oliver Pocher (42) durch den Kakao gezogen zu werden! Das Paar hat es sich in den vergangenen Monaten zur Aufgabe gemacht, berühmte Social-Media-User wie Gerda Lewis (28) oder Anne Wünsche (29) öffentlich zu dissen. Der Comedian und seine Frau verstehen das Verhalten vieler Netzberühmtheiten einfach nicht und kritisieren diese dann lautstark. Einen Instagram-Star feiert Amira allerdings – erratet ihr, wen?

"Ich glaube, sie ist eine von den netteren und normaleren Influencern. Ich finde sie authentisch, ich mag sie sogar. Ich finde, die macht das schon ganz gut", erklärt Amira in der aktuellen Folge des Podcasts "Die Pochers hier!". Von wem hier wohl die Rede ist? Tatsächlich geht es um Jessica Paszka (30)! Die Freundin von Johannes Haller (32) liefert ihren weit über 600.000 Followern täglich Content – und zwar auf sympathische Art und Weise, wie ihre Kollegin finde. "Sie ist vor allem nicht so fake", erklärt die 28-Jährige.

Jessi hätte sich zwar als Bachelorette öffentlich auf Partnersuche begeben und viele Facetten ihres Lebens offengelegt – doch Amira sei überzeugt, dass sie sich mit der Zeit verändert habe und einige Dinge privat halten wolle. So zum Beispiel ihre vermeintliche Schwangerschaft, von der die Fans der 30-Jährigen sowie die Pochers felsenfest überzeugt sind. "Irgendwann hast du dann auch mal daraus gelernt und ich glaube, sie ist jetzt einfach an einem Punkt, an dem sie das für sich genießen will", schildert sie.

Anzeige

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, die ehemalige Bachelorette

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de