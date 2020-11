Es wird ernst für Jennifer Frankhauser (28) und ihren Freund Steffen! Vor einigen Wochen hatte das Paar bekannt gegeben, dass der nächste Schritt ansteht. Nach einem Jahr Beziehung wollen die beiden nun zusammenziehen. Einige Fans fragen sich jetzt natürlich, ob womöglich auch schon Nachwuchs geplant ist. Und ja, ausgeschlossen ist für die Turteltauben dieses Thema tatsächlich nicht, wie Jenny ihrer Community verriet.

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story interessierten sich die Fans offenbar nur für ein Thema: Wann möchte die Influencerin Mutter werden? "Die Frage wird echt ganz oft gestellt", stellt Jenny erstaunt fest. Aber anstatt der Frage auszuweichen, liefert sie den neugierigen Usern eine ehrliche Antwort: "Also ich habe keinen Termin, wann ich ein Kind haben möchte. Wenn es richtig ist, dann ist es so. Ich kann euch nur sagen, es wird keine fünf Jahre mehr dauern", plaudert sie schmunzelnd aus.

Und was durfte bei so einer Q&A-Runde ebenfalls nicht fehlen? Na klar, die Frage nach einer möglichen Hochzeit. "Ja, das ist doch das Ziel einer glücklichen Beziehung, oder? Kinder kriegen, heiraten und zusammen in einem Häuschen mit Garten leben und Kuchen backen, bis zum Tod. Das haben wir geplant", stand Jenny ihren Followern Rede und Antwort.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen, Oktober 2020

