Große Trauer um Starfriseur Udo Walz (✝76)! Der deutschlandweit bekannte Hairstylist ist im Alter von 76 Jahren ganz überraschend verstorben. Alle Stars und Sternchen, die in Deutschland Rang und Namen hatten, waren Kunden in seinen Friseursalons. Wie es sich für einen Mann von Welt gehört, betrieb er auch fleißig Social-Media-Accounts. In seinem letzten Post zeigte er sich so, wie man ihn kannte – voller Nächstenliebe.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er einen Schnappschuss von sich selbst. Dazu schrieb er im zugehörigen Bildbeitrag: "Bleibt gesund und schönes Wochenende." Dazu gab er in den Hashtags an, dass alle seine Follower vor allem in der aktuellen Lage gesund und stark bleiben sollen. In einem anderen Posting schrieb er eine ähnliche Message. "Ich wünsche uns, dass bald alles vorbei ist und wir ohne Angst wieder den Alltag bestreiten können", heißt es unter einem Foto, das ihn im Garten zeigt.

Sein Ehemann Carsten Thamm bestätigte das Ableben seines Liebsten gegenüber Bild: "Udo ist friedlich um 12 Uhr eingeschlafen." Er starb an den Folgen eines Zuckerschocks. 1980 wurde bei dem Friseur Diabetes diagnostiziert.

Anzeige

Instagram / walzudo Udo Walz, 2020 in Berlin

Anzeige

Instagram / walzudo Udo Walz, 2020 in Berlin

Anzeige

Getty Images Carsten Thamm und Udo Walz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de