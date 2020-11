The BossHoss-Star Alec Völkel (48) scheint in diesen Tagen ein bisschen nostalgisch sein sein! Der Musiker steht seit vielen Jahren mit seinem Band-Kollegen Sascha Vollmer (48) erfolgreich auf der Bühne. Der lässige Country-Rock-Look der beiden ist dabei ihr absolutes Markenzeichen. Ein altes Throwback-Pic beweist, wie sehr Alec dieser Style im Blut liegt: Er hatte schon in jungen Jahren die passende Rocker-Frise. Im Internet postete der Sänger jetzt ein Foto mit langer Mähne, die bei Fans und Freunden Lachen und Jubel auslöst.

"Zurück zu der Zeit, als Loréal es versäumt hat, mich als Werbegesicht zu buchen", schrieb der ehemalige The Voice of Germany-Coach scherzend zu dem Instagram-Bild, auf dem ihm seine Haare locker bis zur Brust reichen. Mit diesem Look – findet offenbar zumindest Alec selbst – hätte er wunderbar für Shampoos und andere Haarpflegeprodukte Werbung machen. Allerdings ist das schon ein Weilchen her, wie der Hashtag #twentyyearsago – zu Deutsch: "vor zwanzig Jahren" – verrät.

Vielleicht überdenkt Alec seine aktuelle Frisur aber nochmal, denn: Von seinen Promi-Kollegen bekommt er für dieses alte Foto verdammt viele Komplimente. Moderatorin Sophia Thomalla (31) kommentierte: "Haha, meeeega. Love it." Und Schauspieler Jochen Schropp (41) zeigte sich ebenfalls total begeistert: "Geiler Typ. Richtig gut!" Besonders süß war aber die Reaktion seiner Frau Johanna: "Hoffentlich wird das mal mein Mann!"

imagebroker.com / ActionPress The BossHoss bei einem Konzert in Zofingen

Getty Images Alec Völkel in München

Instagram / johannavoelkel Alec und Johanna Völkel im November 2020

