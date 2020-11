Wow, was für ein Look! Dass sich Katy Perry (36) beim Styling gern mal neu erfindet, ist wohl kein Geheimnis mehr. Ob blond, braun, kurz oder lang – mittlerweile hat die Sängerin mit ihren Haaren schon fast alles ausprobiert. Obwohl sie ein echtes Style-Cha­mä­le­on ist, schafft sie es dabei immer wieder, ihre Fans zu überraschen. So wie jetzt, als Katy für Dreharbeiten auf eine üppige Lockenpracht setzt!

Aktuell läuft die Produktion für die neue American Idol-Staffel auf Hochtouren – und auf ihrem Instagram-Kanal gewährt Jurorin Katy ihrer Community nun einen Blick hinter die Kulissen. Auf zwei Schnappschüssen sitzt sie ganz entspannt am Jurypult und zieht mit ihrer extrem langen Wallemähne vermutlich alle Blicke auf sich. Die blonden, lockigen Haare hat sie zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden und ist damit kaum noch wiederzuerkennen. Gut möglich, dass es sich hierbei um herausnehmbare Extensions handelt, die nach Drehschluss wieder entfernt werden.

Die Follower feiern den Look der 36-Jährigen extrem – der Beitrag wird nicht nur zahlreich kommentiert und mit Komplimenten überschüttet, sondern auch sage und schreibe über zwei Millionen Mal gelikt. Bereits vor einigen Wochen begeisterte Katy ihre Fans mit einem Bild vom Set: Damals stand allerdings ihr beeindruckender After-Baby-Body im Fokus und sie trug ihre Haare noch kurz.

Instagram / katyperry Katy Perry bei "American Idol"

Getty Images Katy Perry, Musikerin

Instagram / katyperry Katy Perry, Oktober 2020

